Bouffées de chaleur, prise de poids, ostéoporose ou encore sécheresse vaginale : traverser la ménopause est loin d’être une sinécure ! Outre la fin des règles et d’une possible grossesse, la ménopause est vécue différemment par chaque femme​, mais nombre d’entre elles éprouvent un lot de désagréments qui perturbent leur quotidien, leur ligne, leur moral, leur libido ou encore leur sommeil. Heureusement des traitements et des méthodes thérapeutiques permettent de passer ce cap.

Est-ce votre cas ? Comment s’est passée votre ménopause ? Quels désagréments (physique ou moral) avez-vous ressentis et par quels moyens les avez-vous surmontés ? Avez-vous consulté votre médecin, et si oui, que vous a-t-il prescrit et conseillé ? Avez-vous tenté des méthodes naturelles ? Lesquelles ? Et cela a-t-il fonctionné ? Racontez-nous.

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ci-dessous ou envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.