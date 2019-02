Image d'illustration du siège de l'Agence nationale du médicament. — ALAIN JOCARD / AFP

Des produits à ne surtout pas consommer. L'Agence du médicament (ANSM) lance une alerte sur des « brûleurs de graisse » vendus sur internet contenant des substances « dangereuses pour la santé ». Ils peuvent notamment entraîner des problèmes cardiaques.

Ils sont très utilisés par les sportifs mais aussi pour la perte de poids. Leur nom : Clenox et Stanox-10 de la marque Malay Tiger. « Ces produits sont présentés comme ayant des propriétés anabolisantes ou "brûleuses de graisse" », selon l’ANSM. L’agence « met en garde les consommateurs sur les risques de ces produits et recommande vivement de ne pas les consommer ou les administrer ». L’Agence conseille « aux personnes qui en auraient absorbé de consulter leur médecin pour un examen de contrôle ».

Un produit interdit depuis 2012

L’analyse des comprimés de marque Clenox a montré la présence de clenbutérol à une teneur de 0,22 mg, alors qu’elle est censée être de 0,04 mg selon les indications figurant sur la boîte. Or, le clenbutérol « est une substance dangereuse qui présente des risques cardiaques graves » et est interdit en France depuis 2012, rappelle l’ANSM.

Les comprimés de marque Stanox-10, eux, contiennent du stanozolol, « une substance qui n’est pas autorisée dans la composition de médicaments à usage humain », souligne l’ANSM. En outre, clenbutérol et stanozolol sont interdits par l’Agence mondiale antidopage (AMA). « Seul le circuit des pharmacies d’officine et de leurs sites internet (…) apporte des garanties sur la qualité, l’efficacité et la sécurité des médicaments achetés », insiste l’ANSM, qui « déconseille vivement » d’acheter des médicaments par un autre biais.