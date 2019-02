Vos problèmes de thyroïde affectent votre vie sexuelle? Racontez-nous

Souffrir d'un problème de thyroïde peut affecter l'épanouissement sexuel. — TPH/SIPA

Hypothyroïdie ou hyperthyroïdie : quelle que soit la nature de son problème de thyroïde, il s’accompagnera nécessairement d’un traitement médical et de possibles effets indésirables, parmi lesquels fatigue… et libido en berne. Et personne n’est épargné : femmes et hommes peuvent être affectés par des troubles de la sexualité liés à un problème de thyroïde. Troubles du désir, dysfonction érectile et douleurs lors des rapports sexuels comptent parmi les désagréments éprouvés.

Est-ce votre cas ? Comment votre problème de thyroïde a-t-il affecté votre vie sexuelle ? Cela fait-il longtemps que vous en souffrez ? En avez-vous parlé à votre médecin et que vous a-t-il conseillé ? Avez-vous abordé le problème avec votre partenaire et comment avez-vous essayé de le surmonter ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ci-dessous ou envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.