Capture d'écran sur site Geodes, qui permet d'exploiter les données médicales régionales. — Capture d'écran

Cancer, alcoolisme, perturbateurs endocriniens… Quelles sont les particularités de votre région en matière de santé ? Un nouveau site de cartes régionales lancé ce vendredi par l’agence sanitaire Santé publique France permet d’accéder librement à ces données publiques.

S’il s’adresse d’abord à des spécialistes, le site est entièrement accessible au grand public. Baptisé Géodes (pour Géo données épidémiologiques de santé), cet outil est consultable à l’adresse https://geodes.santepubliquefrance.fr. Il permet d’avoir accès à plus de 300 indicateurs, qui concernent à la fois des pathologies (différents types de cancer, allergies, AVC, dépression, grippes, etc.) et des déterminants de santé (alcool, tabac, perturbateurs endocriniens, vaccination, etc.).

Taux de cancer du poumon et proportion de fumeurs

Selon le choix qu’il fait, l’utilisateur peut obtenir des données régionales voire départementales pour ces données, présentées sous forme de cartes et de graphiques. Il peut ainsi comparer des statistiques régionales entre elles, ou avec des statistiques nationales.

Il est possible de superposer plusieurs indicateurs. Par exemple, sur la même carte, on peut obtenir à la fois le taux de nouveaux cas de cancer du poumon par région et la proportion de fumeurs quotidiens. Les cartes obtenues sont téléchargeables et peuvent être partagées directement sur les réseaux sociaux.

Cette plateforme, qui va être enrichie progressivement, s’appuie sur plusieurs sources de données : systèmes de surveillance des maladies, données des médecins, données des décès ou encore enquêtes réalisées en interrogeant des panels de Français (Baromètre annuel de Santé publique France).