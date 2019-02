SANTE La petite fille a été hospitalisée en urgence mais ses jours ne seraient plus en danger. Ses proches et ses camarades de classe ont reçu un traitement antibiotique préventif

Illustration d'une jeune femme se faisant vaciner contre la méningite — NIKO/SIPA

Une petite fille de 5 ans a été hospitalisée en urgence pour un cas de méningite à méningocoques, sans doute à purpura fulminans. Habitante de Gabian, un petit village au nord de Béziers, elle a été transférée mardi soir dans un état grave au service de réanimation du CHU de Montpellier dans un état grave. Elle récupère bien selon l’Agence Régionale de la santé (ARS).

L’entourage de la petite fille (sa famille, ses proches et ses camarades de classe ainsi que le personnel enseignant) a reçu un traitement antibiotique à titre préventif. « Le risque de contamination est faible, en raison de la fragilité du germe dans le milieu extérieur au corps humain, explique Christophe Garro, docteur à l’ARS. Ce germe, relativement fréquent, se transmet par les voies aériennes et, dans de rares cas seulement, passe dans le sang et le liquide céphalorachidien entourant les méninges, provoquant ainsi une méningite. »

60 à 70 cas par an en Occitanie

En revanche, l’école n’a pas été fermée. « Le méningocoque est une bactérie très fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur », explique l’Agence régionale de la santé. L’organisme recense chaque année 60 à 70 cas de méningites dans la région.