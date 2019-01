Les grossesses tardives sont de plus en plus fréquentes et peuvent parfois faire l'objet d'un suivi médical plus resserré. — WIDMANN PETER/TPH/SIPA

Selon une étude de l'Ined récemment publiée, les femmes deviennent mamans de plus en plus tard.

Si la majorité des grossesses tardives se déroulent sans encombre, certaines font l'objet d'une surveillance médicale resserrée.

Les femmes accueillent leur premier enfant de plus en plus tard, selon les résultats d’une étude de l’Ined récemment publiée. Une situation aujourd’hui courante et qui n’a rien de surprenant. Avec l’allongement de la durée des études, la possibilité qu’ont les femmes de se consacrer à leur carrière et l’évolution des relations de couple : tout ou presque concourt à ce que l’on devienne maman plus tard que nos mères et nos grands-mères. C’est donc après avoir soufflé leurs 40 bougies que de plus en plus de femmes se lancent dans la grande aventure de la maternité. Des grossesses tardives qui peuvent parfois faire l’objet d’une surveillance médicale un peu plus resserrée.

Des grossesses « un peu plus à risques, mais tout peut se passer très bien »

« Les grossesses tardives sont un peu plus à risques, elles peuvent être un peu plus compliquées, explique le Dr Françoise Coux, gynécologue obstétricienne. Les risques les plus fréquents, ce sont certaines pathologies maternelles associées à la grossesse : avec l’âge, la future mère a plus de risques de développer un diabète gestationnel ou une hypertension de grossesse, ce qui peut retentir sur la santé de la mère et de l’enfant, avertit la gynécologue obstétricienne. Ainsi, en cas d’hypertension, la future maman fera l’objet d’une surveillance médicale plus rapprochée : on lui fera passer plus d’écho-dopplers pour surveiller le flux placentaire et vérifier la bonne oxygénation et bonne croissance du bébé ». A 40 ans, Laëtitia attend son cinquième enfant. Une dernière grossesse un peu compliquée : « J’ai développé un diabète gestationnel, de l’hypertension artérielle et je suis très fatiguée, confie celle dont l’accouchement ne devrait plus tarder. Mais je suis très bien accompagnée par le corps médical : des infirmières passent à mon domicile, et je suis suivie de près par ma sage-femme et mon gynécologue obstétricien ».

Par ailleurs, quand on attend un enfant après 40 ans, « on pratique tous les dépistages liés aux possibles malformations et au risque plus fréquent de trisomie 21 », poursuit le Dr Coux. « Ma seule angoisse, c’étaient les résultats de l’amniocentèse à 5 mois de grossesse, se souvient Agnès, qui a eu sa fille à 42 ans. Mais tout était parfait ! Aujourd’hui, j’ai 53 ans et ma fille a 12 ans, et ma vie de maman, c’est du pur bonheur ». Heureusement, « aujourd’hui, pour de nombreux cas, l’amniocentèse n’est plus nécessaire et une simple prise de sang peut permettre un dépistage efficace, indique le Dr Françoise Coux. Et lorsqu’il n’y a pas de problème majeur, les grossesses tardives ne sont pas surveillées à outrance, tout peut se passer très bien, avec des mamans et des bébés en pleine forme », rassure le Dr Coux. C’est comme ça que se sont passées les choses pour Marylène : « J’ai eu mon dernier enfant à 47 ans, raconte la mère de famille. Ma grossesse s’est déroulée normalement, je n’ai pas été plus surveillée qu’une autre femme, et j’ai accouché à terme et sans péridurale ! » Même scénario idyllique pur Caroline, qui a eu son « premier enfant par choix à 40 ans et du premier coup, souligne l’heureuse maman d’une petite fille de 5 mois. J’ai travaillé jusqu’au dernier moment, et ma grossesse et mon accouchement ce sont super bien passés. Je n’ai pas été suivie plus que quelqu’un de 20 ans ».

« Je ne me sens pas plus fatiguée que la plupart des mères de mon entourage »

Et du côté de l’assiette, y a-t-il des mesures particulières à prendre pour une première grossesse après 40 ans ? « Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas une prise de poids importante que l’on redoute dans le cadre des grossesses tardives, c’est plutôt l’inverse, explique le Dr Laurent Chevallier, médecin nutritionniste en maternité, auteur de l’ouvrage Le guide anti-toxique de la grossesse(éd. Marabout). On a peur qu’elles ne mangent pas assez et pas assez bien, parce que les enquêtes alimentaires montrent que des carences peuvent toucher les femmes qui ont des premières grossesses tardives : certaines surveillent leur corps et redoutent de ne pas retrouver leur ligne après l’accouchement si elles prennent trop de poids, explique le médecin nutritionniste. Mais en les rassurant et en leur expliquant qu’une alimentation équilibrée assure la croissance harmonieuse du bébé, ce souci rentre facilement dans l’ordre ».

A l’inverse, une surveillance alimentaire accrue peut être mise en place en cas de diabète de grossesse. « Je n’ai eu aucune nausée ni fatigue particulière durant ma grossesse, le seul vrai désagrément a été un diabète gestationnel dépisté après un test obligatoire qui consiste à ingérer une forte quantité de glucose, raconte Eleonor, devenue maman pour la première fois à 40 ans. Ma glycémie était impeccable à jeun mais légèrement supérieure 1 heure après le repas, ce qui a suffi à m’imposer un suivi très sévère avec piqûres quotidiennes et régime contraignant pour éviter d’avoir un bébé trop gros et des complications à l’accouchement. À part cela, toute la grossesse s’est parfaitement déroulée et je ne me suis arrêtée qu’une semaine avant la date légale de mon congé maternité ». Aujourd’hui, Eleonor ne regrette pas d’avoir attendu pour devenir maman. « Je ne me sens pas plus fatiguée que la plupart des mères de mon entourage, insiste Eleonor. Je travaille beaucoup et suis en très bonne forme physique, et toujours prête à emmener mon fils, qui a 7 ans aujourd’hui, faire du vélo. Mon âge m’apporte surtout beaucoup de recul sur bien des sujets d’éducation ou de société. Mon seul regret est qu’il reste fils unique. A part ça, c’est le bonheur ! »