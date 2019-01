TRANSMISSION Pour l’instant, le vaccin est seulement recommandé pour toutes les filles entre 11 et 14 ans, avec rattrapage éventuel entre 15 et 19 ans…

Faut-il vacciner les garçons contre les papillomavirus, virus sexuellement transmissibles qui causent certains cancers ? La Haute autorité de santé (HAS) planche sur la question et rendra son avis dans le courant de l’année, a indiqué ce mardi la ministre de la Santé.

« J’ai saisi la HAS l’été dernier », a déclaré Agnès Buzyn lors de ses vœux à la presse, en ajoutant que l’instance devrait « rendre son avis sur l’opportunité d’étendre la vaccination aux garçons en 2019 ». « A titre personnel, je suis favorable à la vaccination des garçons », a indiqué Agnès Buzyn, en soulignant toutefois qu’elle « suivrait l’avis de la HAS ».

Les garçons susceptibles d’être contaminés

Actuellement, le vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) est recommandé en France pour toutes les filles entre 11 et 14 ans (avec rattrapage éventuel entre 15 et 19 ans), mais pas pour les garçons. Il l’est cependant pour les hommes de moins de 26 ans ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Les HPV peuvent être à l’origine du cancer du col de l’utérus, raison pour laquelle il est recommandé pour les filles. Mais ils peuvent également être à l’origine du cancer de l’anus et de cancers ORL. C’est pourquoi la vaccination, qui « est bénéfique pour les filles, l’est aussi pour les garçons », a estimé Agnès Buzyn. En 2016, en effet, une étude américaine avait montré que les hommes étaient deux fois plus touchés que les femmes par le cancer de la gorge et de la bouche liés à une infection par un papillomavirus à la suite de rapports sexuels bucco-génitaux.

La vaccination des filles jugée insuffisante

En France, la couverture vaccinale chez les filles est jugée insuffisante, à moins de 20 %, alors que l’objectif fixé par le Plan cancer 2014-2019 est de 60 %. En Australie, où la vaccination anti-HPV est recommandée pour les garçons, « il y a eu une baisse drastique de la circulation » de ces virus, poursuit Agnès Buzyn.

Par ailleurs, le programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus, qui figurait dans le Plan cancer, vient d’être lancé par les autorités sanitaires. Il s’adresse « aux 17 millions de femmes âgées de 25 à 65 ans » et vise à « réduire de 30 % l’incidence et la mortalité par cancer du col de l’utérus à dix ans », selon l’Institut national du cancer (INCa).

Le but est de toucher les 40 % des femmes qui ne participent pas au dépistage. Elles recevront par courrier une invitation à réaliser l’examen, avec une relance 12 mois plus tard si cela n’a pas été fait. Selon l’INCa, « 3.000 cas de cancers invasifs du col de l’utérus » sont détectés chaque année en France et « 1.100 patientes en décèdent ».