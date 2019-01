VOUS TEMOIGNEZ Parmi la pléthore de médecines douces qui émergent et séduisent, l’étiopathie fait figure de petite dernière et a fait l’objet d’un rapport de l’Inserm…

L’étiopathie est une nouvelle pratique manuelle qui vise à soigner, par le corps, une série de maux.

Quelles sont ses objectifs, ses limites, les controverses qui la touchent, ses différences avec chiropraxie et ostéopathie ? 20 Minutes tente de faire le point.

Et interroge ses internautes pour connaître leur ressenti par rapport à cette nouvelle pratique thérapeutique.

Un petit nouveau sur la longue liste des médecines douces. Parallèlement au développement de la sophrologie, naturopathie, acupuncture et autre hypnose, de plus en plus de Français testent depuis quelques années une nouvelle thérapeutique : l’étiopathie. Une pratique manuelle qui permet de soigner un certain nombre de maux courants.

Proche de l’ostéopathie et de la chiropraxie, l’étiopathie qui s’inspire historiquement du reboutement, a une approche systémique du corps et séduit un certain nombre de Français. Au point que le ministère de la Santé a demandé à l’Inserm un rapport sur l’efficacité mais aussi la sécurité de la pratique, sujet de controverses. Un rapport qui, pour le moment, laisse planer un certain mystère quant à l’utilité de cette pratique.

Comment s'est passée la séance ? Avez-vous remarqué une amélioration de votre état, de vos symptômes, de vos douleurs ? Au contraire, avez-vous rencontré des difficultés, des conséquences néfastes de ce traitement manuel ? Avez-vous une différence entre une séance d'étiopathie et d'ostéopathie ? Pensez-vous que les autorités de santé devraient mieux encadrer la pratique ? La reconnaître comme une médecine douce intéressante ? La rembourser ?