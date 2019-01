Une femme enceinte. Image d'illustration. — Free-Photos

Les femmes accueillent leur premier enfant de plus en plus tard, selon les résultats d’une étude à paraître cette semaine. Ce n’est pas une surprise, entre l’allongement de la durée des études, le temps d’être bien installée professionnellement, l’évolution des relations de couple (on se sépare plus facilement, ou bien on est en couple sans être en couple) : tout ou presque concourt à ce que l’on devienne maman plus tard que les femmes des générations précédentes. C’est donc après avoir soufflé leurs 40 bougies que de plus en plus de femmes se lancent dans la grande aventure de la maternité. Des grossesses tardives surveillées comme le lait sur le feu par les médecins.

Vous avez décidé de faire un enfant après 40 ans ? A quel âge êtes-vous tombée enceinte et comment s’est déroulée votre grossesse ? Etiez-vous particulièrement stressée pour la santé de votre enfant à naître ou plutôt sereine après avoir découvert que vous attendiez un bébé ? Comment votre médecin généraliste, votre gynécologue et votre sage-femme vous ont-ils accompagnée durant votre grossesse ? Avez-vous passé beaucoup d’examens médicaux (si oui, lesquels) ? Avez-vous été fatiguée ou étiez-vous en pleine forme et pleine d’énergie ? Comment vos proches vous ont-ils entourée et assistée durant votre grossesse ? Comment avez-vous préparé l’accouchement et l’arrivée du bébé ? Et comment se sont passées la naissance et l’arrivée de votre bébé ? Ça fait beaucoup de questions, mais on a hâte de découvrir vos histoires ! Racontez-nous.

