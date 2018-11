Alsace: L'ARS lance une enquête après le décès d'une fillette opérée des amygdales

Nouvel Hopital civil (NHC) le 10 12 2008 — G . VARELA / 20 MINUTES

On a appris cette semaine le décès d'une enfant, âgée de 4 ans et hospitalisée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ( Bas-Rhin), après son opération des amygdales réalisée à la Clinique des Trois Frontières de Saint-Louis ( Haut-Rhin).

Une plainte avait alors été déposée par la famille, reçue par la direction de l’établissement, indique l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est. Dans un communiqué, cette dernière indique que « cet accident dramatique a été signalé aux autorités sanitaires et juridiques compétentes. L’ARS a également décidé la mise en œuvre d’une enquête médico-administrative afin d’identifier les circonstances et les causes de ce décès et de s’assurer que les conditions de prise en charge de l’enfant répondaient bien à la réglementation en vigueur. » Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte, l’enquête de police suit son cours