Etes-vous concerné par les pénuries de médicaments? Racontez-nous

Les pénuries de médicaments en France sont récurrentes: rien qu'en 2017, 530 médicaments ont été touchés par des pénuries. — Denis Closon/ISOPIX/SIPA

Des problèmes d’approvisionnement de plus en plus fréquents. Les pénuries de médicaments et de vaccins sont récurrentes en France. Un rapport du Sénat, sorti début octobre, ne recensait pas moins de 530 médicaments victimes de pénuries en 2017, soit dix fois plus qu’il y a dix ans. Traitement de la maladie de Parkinson, médicaments anticancéreux ou encore vaccins infantiles et autres antibiotiques sont régulièrement en rupture de stock dans les pharmacies de l’Hexagone. Un phénomène aux causes multiples, qui est synonyme de galère pour les patients dont le traitement n’est plus disponible en officine.

Est-ce votre cas ? De quel trouble souffrez-vous et de quel médicament manquez-vous ? Une alternative thérapeutique efficace vous a-t-elle été proposée ? Comment cela affecte-t-il votre quotidien ? Racontez-nous.

