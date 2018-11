Appel à témoignages: La maternité près de chez vous a fermé, quelles conséquences pour vous?

Des gynécologues-obstétriciennes posent un nouveau-né sur le ventre de la mère, le 27 juillet 2001 à l'Hôpital franco-britannique de Levallois-Perret, à la fin d'un accouchement par césarienne. — DIDIER PALLAGES / AFP

Bien avant que leur ventre ne s’arrondisse, beaucoup de futures mères se préoccupent de la maternité dans laquelle elles accoucheront. Et cette question peut devenir un véritable casse-tête quand on vit dans une ville éloignée des grands hôpitaux… Car faire 45 minutes de voiture quand on se tord de douleur à cause des contractions n’est ni indiqué, ni tellement confortable.

Plus d’accouchements, moins de maternités

Entre 2001 et 2010, un cinquième des maternités a fermé… alors que dans le même temps, le nombre de naissances augmentait de 5 %. Certaines petites maternités ont cessé leurs activités pour des raisons de sécurité, car il n’y avait pas assez d’accouchements par an, pour des raisons de vétusté des lieux… ou d’économies. La France comptait donc 539 maternités en 2016. Et aujourd’hui, une dizaine de petites maternités sont menacées de fermeture.

Vers davantage de regroupements

Un chiffre qui risque d’augmenter drastiquement. En effet, lors des grandes annonces sur la stratégie de santé, la santé 2022, mi-septembre, Emmanuel Macron a précisé qu’il souhaitait une gradation dans le soin, donc des petits hôpitaux de proximité qui s’occupent du suivi des malades et des femmes enceintes… mais dans lesquels il n’y aura ni chirurgie, ni accouchement. Un coup d’accélérateur donc pour cette dynamique de regroupement des accouchements dans des grandes structures, sécurisées certes, mais parfois loin du domicile de ces futurs parents.

Et vous, est-ce que vous avez dû parcourir des kilomètres pour accoucher ? Comment cela s’est-il passé ? Si vous êtes enceinte et que la maternité de proximité va fermer, craignez-vous que la distance jusqu’à votre maternité pose problème ? Ou êtes-vous au contraire rassurée d’accoucher dans une maternité de niveau 3, où les professionnels de santé pratiquent régulièrement et où les complications peuvent être prises en charge ? Que pensez-vous de cette stratégie de regroupement dans des grosses maternités ? Vous pouvez raconter votre expérience dans les commentaires ou en envoyant un mail à témoignez@20minutes.fr. Vos témoignages pourront nourrir un futur article.

