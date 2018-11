VIDEO. Trois paraplégiques ont pu faire quelques pas, une prouesse médicale

Un homme sur un fauteuil roulant (image d'illustration). — Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

De récentes études américaines avaient démontré le capacité de faire quelques pas avec des aides à la marche, mais uniquement avec une stimulation électrique continue. Des paraplégiques traités par stimulation électrique en Suisse ont, eux, recouvré le contrôle de leurs muscles paralysés depuis longtemps et ont pu marcher à nouveau et ce, en l’absence de stimulation. Une première mondiale et une percée incroyable pour les personnes paralysées.

« Personne n’avait démontré avant » la possibilité de bouger ou marcher après l’arrêt de la stimulation chez l’humain, assure Jocelyne Bloch (CHUV) qui a posé les 16 électrodes connectées à un stimulateur. C’est un « pas de géant » dans la recherche sur les blessés de la moelle épinière, souligne de son côté un spécialiste américain de l’université de Washington à Seattle, Chet Moritz, dans un éditorial de la revue scientifique Nature. Le fait qu’après plusieurs mois de stimulation, ces trois hommes aient pu reprendre le contrôle de leurs muscles paralysés, sans activer la stimulation, est une « preuve solide que le cerveau et la moelle épinière ont rétabli des connexions naturelles », note-t-il.

Cette recherche de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Hôpital universitaire de Lausanne (CHUV) fait l’objet de deux articles dans les revues Nature et Nature neuroscience. On y apprend encore, par la voix de Chet Moritz, que « deux de ces participants étaient même capables de marcher (…) en utilisant un déambulateur à roulettes pour l’équilibre et la sécurité ».

Une combinaison avec un entraînement physique intensif

La stimulation épidurale (les électrodes sont placées en dehors de la membrane protectrice de la moelle) au niveau lombaire en dessous de la lésion a été utilisée en combinaison avec un entraînement physique intensif avec harnais chez ces trois blessés de la moelle : David Mzee de Zurich (Suisse), 28 ans, paralysé à la suite d’un accident de sport en 2010 ; Gert-Jan Oskam, 35 ans, des Pays-Bas, victime d’un accident de vélo en Chine en 2011 et Sebastian Tobler, 47 ans, de Fribourg (Suisse), le plus gravement atteint, accidenté de VTT en 2013.

L’expérience a été réalisée en deux phases : dans la première, la stimulation a permis une activation des muscles et d'augmenter l’endurance à l’entraînement. Dans une deuxième phase, on a commencé à voir une récupération neurologique, c’est-à-dire que certains mouvements sont devenus possibles sans stimulation.

« Au bout de trois à cinq mois d’entraînement sous stimulation apparaît une certaine récupération neurologique. La stimulation cible le niveau médullaire qui commande les muscles des membres inférieurs activés durant la marche. Cette stimulation facilite la commande du cerveau », poursuit Jocelyne Bloch. « Le meilleur a fait plus de 2 km avec stimulation en laboratoire après plusieurs mois d’entraînement. Il est actuellement toujours capable de le faire », précise encore Jocelyne Bloch.

David peut déjà faire quelques pas sans assistance

« Je devrais bientôt arriver à faire un barbecue moi-même debout », a lancé Gert-Jan qui peut maintenant parcourir de courtes distances, même sans stimulation. David a, lui, retrouvé le contrôle des muscles de sa jambe gauche complètement paralysée et amélioré celui de sa jambe droite. Si pour lui, le fauteuil roulant reste le moyen de déplacement le plus efficace, il peut déjà faire quelques pas sans assistance. Le plus gravement atteint, Sebastian a eu besoin de trois mois supplémentaires. Désormais, il peut marcher en laboratoire avec la stimulation.

Peuvent-ils encore progresser ? « Certainement, mais cela implique un entraînement sans relâche », répond Joeclyne Bloch. La prochaine étape pour les chercheurs sera de tester cette neurotechnologie très tôt après le traumatisme, quand le système neuromusculaire n’a pas encore subi l’atrophie consécutive à la paralysie chronique, « idéalement quatre à cinq semaines après l’accident ».