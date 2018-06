La télémédecine sera remboursée à partir de septembre

Un patient teste la cabine de télémédecine, le 25 juin 2014 à Paris. — R.Scotto/20minutes

Les actes de télémédecine seront remboursés à partir de septembre, après un accord conclu entre l'Assurance maladie et trois syndicats de médecins libéraux, qui doit être officiellement signé mercredi. Après le SML et MG France, la CSMF a indiqué mardi qu'elle signerait l'avenant à la convention médicale de 2016. Les trois organisations représentant une majorité de médecins libéraux, il entrera en vigueur le 15 septembre.

A partir de cette date, les médecins pourront réaliser des téléconsultations (examen médical par visioconférence), rémunérées au même tarif qu'une consultation classique: 25 euros pour un généraliste, 30 euros pour un spécialiste. Ils pourront aussi effectuer des téléexpertises (demande d'avis entre praticiens), payées 12 ou 20 euros selon le niveau de complexité de l'acte.

Une aide jusqu'à 525 euros

L'accord prévoit aussi une aide pouvant aller jusqu'à 525 euros par an pour leur permettre de s'équiper en matériels et logiciels informatiques, notamment pour assurer la sécurité des données médicales échangées. Il inclut par ailleurs des clauses sur les consultations dites «complexes» (46 euros) et «très complexes» (60 euros), créées en novembre pour certains situations médicales et qui seront étendues à d'autres actes. En signant ce accord, mercredi au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie, le premier syndicat médical, la CSMF, fera son «retour dans la convention médicale» d'août 2016, qu'elle était la seule à ne pas avoir encore paraphé.

