Vous fabriquez vous-mêmes vos produits d’entretien et vos cosmétiques? Racontez-nous

VOUS TEMOIGNEZ Nous sommes de plus en plus nombreux à fabriquer à la maison les produits du quotidien, comme la lessive, le dentifrice ou encore le shampoing…

La tendance des produits d'entretien et cosmétiques faits maison gagne du terrain. — V.WARTNER/20 MINUTES/SIPA

​Lessive, déodorant, dentifrice ou encore liquide vaisselle : nombre d’entre nous allons au supermarché pour acheter ces produits de base du quotidien. Mais d’autres, soucieux de l’environnement, de leur santé et de leur portefeuille, ont décidé de les fabriquer eux-mêmes.

Est-ce votre cas ? Vous fabriquez vous-mêmes vos produits ménagers et certains de vos produits cosmétiques ? Lesquels ? Quelles sont vos recettes et où les avez-vous trouvées ? Qu’est-ce qui vous a décidé à passer au fait maison pour vos cosmétiques et vos produits d’entretien ? Est-ce pour des raisons de santé, pour éviter les produits chimiques ? Ou encore pour des raisons financières ? Racontez-nous.

