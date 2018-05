Alopécie, pelade: Vous êtes une femme et avez subi une perte importante de cheveux?

Perdre ses cheveux peut être très difficile à vivre, surtout chez les femmes. — Christoph Grothgar / Mo/REX/SIPA

Incarnation de la féminité et de la sensualité, les cheveux font l’objet de mille attentions chez les femmes. Mais lorsqu’elles les perdent, qu’ils sont clairsemés et visiblement moins denses, cela peut être source de stress et de perte de confiance en soi pour les femmes qui en souffrent. Alopécie, pelades et autres pertes soudaines et importantes de cheveux : lorsque la chute est visible, il peut devenir difficile de faire face aux regards insistants et parfois stigmatisants.

Est-ce votre cas ? Avez-vous consulté un médecin ? La cause de votre perte importante de cheveux a-t-elle été trouvée (choc émotionnel, stress, maladie) ? Quel traitement avez-vous suivi et a-t-il fonctionné ? Connaissez-vous les différentes alternatives disponibles pour retrouver une chevelure plus dense ou camoufler la perte et y avez-vous eu recours ? Racontez-nous votre histoire.

