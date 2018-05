Bactérie Escherichia coli: Rappel de reblochons chez Leclerc, sept enfants en bas âge infectés

BACTERIE Sept enfants âgés d'un an et demi à trois ans ont été infectés par la bactérie Escherichia coli après avoir consommé du reblochon...

Rappel de reblochon chez Leclerc, sept enfants en bas âge infectés — Gerard Lacz / Rex Featu/REX/SIPA

Sept enfants âgés d’un an et demi à trois ans ont été infectés par la bactérie Escherichia coli après avoir consommé du reblochon acheté dans des supermarchés Leclerc, qui en ont annoncé le rappel, indiquent vendredi les ministères de la Santé et de l’Agriculture.

[Alerte sanitaire] Les centres https://t.co/VXfdaLObvH procèdent au rappel du reblochon AOP 450 grammes de la marque "Nos régions ont du talent" 👉https://t.co/LdR765Z0Pf pic.twitter.com/eJ91bmq6XY — Alim'Agri (@Min_Agriculture) May 11, 2018

Les autorités sanitaires ont identifié « sept cas d’infections à Escherichia coli, dont six syndromes hémolytiques et urémiques [complications rénales] survenus chez des enfants âgés de un an et demi à 3 ans », indiquent les deux ministères dans un communiqué conjoint.