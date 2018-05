Décès de Naomi Musenga et mise en cause du SAMU : faut-il revoir la gestion des appels d'urgences ?

L’accueil téléphonique des urgences en question après le décès de Noami Musenga. — DR

« J’ai très mal. (…) Je vais mourir ». Ces quelques mots, prononcés par Naomi Musenga, avant son décès, résonnent dans toute la France. La jeune mère de famille de 22 ans est décédée à Strasbourg après un dialogue particulièrement glaçant avec le Samu qui l’a renvoyée vers SOS Médecins qui demande finalement l'aide… du Samu.

«Graves dysfonctionnements»

D’ores et déjà, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui pointe de «graves dysfonctionnements», a annoncé une enquête administrative en parallèle à celle menée du CHU de Strasbourg. Mais des questions se posent sur la prise en charge téléphonique du public par les plateformes téléphoniques du Samu.

D'autres cas sont en effet rapportés, tel que l'histoire de Thomas Veyret, amputé d'une jambe après une mauvaise chute. Le jeune homme remet notemment en cause sa prise en charge par le médecin régulateur, qui lui dit de remettre lui-même en place son genou, pourtant tordu à 90 degrés.

