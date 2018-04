Bactérie Escherichia coli: Rappel d’un lot de camemberts de Normandie AOP commercialisé dans toute la France

CONSOMMATION Le rappel vise le lot 260218DS0 qui a été commercialisé entre le 20 mars et le 26 avril 2018, avec une date limite de consommation au 11 mai 2018…

Avis aux consommateurs. La Fromagerie du Plessis a annoncé ce jeudi le rappel d’un lot de camembert de Normandie AOP commercialisé sur tout le territoire national, à la suite d’un contrôle qui a révélé la présence de la bactérie Escherichia coli.

Le rappel vise le lot 260218DS0, conditionné pans une boîte en bois, qui a été commercialisé entre le 20 mars et le 26 avril 2018, avec une date limite de consommation au 11 mai 2018, indique l’entreprise normande dans un communiqué.

Distribués sous diverses marques commerciales

Les produits fabriqués par la Fromagerie du Plessis (mention DUP présente sur l’étiquette au dos des fromages) ont été distribués sous diverses marques commerciales sur tout le territoire national dans les enseignes de la grande distribution ou dans les commerces de détail.

« Aucun malade ou cas d’intoxication alimentaire en lien avec le lot concerné n’a été porté à la connaissance de l’entreprise et des autorités sanitaires », c’est un contrôle qui « a mis en évidence, dans les produits contrôlés, la présence de Escherichia coli O26 : H11 », a toutefois indiqué l’entreprise. Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient un produit concerné par ce rappel de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente où il a été acheté.

Des gastro-entérites éventuellement hémorragiques

Les Escherichia coli O26 : H11 peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants (syndrome hémolytique et urémique), prévient le communiqué.

Les personnes qui auraient consommé les produits concernés et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant, préconise l’entreprise. La Fromagerie du Plessis se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 0 805 805 950 (numéro gratuit depuis la France).