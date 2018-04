Arcachon: Interdiction de pêche et de consommation des coquillages

La carte du bassin d'Arcachon où la pêche et la consommation de coquillages est interdite. — préfecture de la Gironde

Les huîtres sont en revanche exclues de l'interdiction et restent consommables.

Les résultats des analyses effectuées cette semaine par le réseau de surveillance de l’Ifremer ont révélé la contamination des moules, en provenance du banc d’Arguin et des passes, par les toxines lipophiles. Cette contamination a été reconnue le 25 avril.

En conséquence, le préfet de la Gironde a décidé, « après concertation avec les représentants des organisations professionnelles des pêches et de la conchyliculture », d’interdire les activités de pêche et de commercialisation destinée à la consommation humaine, de coquillages, en provenance du secteur Arcachon aval (au sud de la ligne reliant le Moulleau et la jetée de Bélisaire, en incluant les passes et le banc d’Arguin).

Attention : la cuisson ne détruit pas la toxine

« La consommation de ces coquillages peut entraîner des désagréments gastriques voire des troubles plus importants chez les personnes plus fragilisées. La cuisson ne détruit pas la toxine. » Les analyses réalisées dans les huîtres ne révélant pas de contamination, elles sont exclues de l’interdiction et restent consommables.

Cette mesure sera levée dès lors que les analyses établiront la bonne qualité sanitaire des coquillages dans cette zone.