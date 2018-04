Bactérie Escherichia coli: 500 kilos de viandes hachées rappelés dans le sud et l'est de la France

De la viande hachée contaminée est rappelée par la société Bigard (image d'illustration). — PAUL J. RICHARDS / AFP

Attention à l’indigestion. La société Socopa du groupe Bigard a annoncé vendredi le rappel de 500 kg de viandes hachées commercialisée dans le sud et l’est de la France, suite à un contrôle qui a révélé la présence de la bactérie Escherichia coli dans un lot.

« Aucun malade ou cas d’intoxication alimentaire en lien avec le lot concerné n’a été porté à la connaissance de l’entreprise et des autorités sanitaires », a précisé Socopa dans un communiqué, en soulignant agir simplement « dans le respect du principe de précaution ».

Il s’agit de viandes hachées vendues avec des dates limites de consommation allant du 28 au 31 mars, qui ne sont donc plus disponibles en magasin, mais que des clients peuvent avoir achetées et congelées. Socopa les invite à ramener ou à jeter les produits des marques Auchan, Boucherie Saint Clément et Socopa « Le Délice du boucher », vendues dans les magasins Leclerc, Auchan, Simply, Atac, Leader Price et Aldi dans les régions du sud et de l’est, ainsi qu’en Corse.

Des risques de troubles gastro-intestinaux

Les bactéries Escherichia coli O26:H11 peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux si la viande n’est pas suffisamment cuite. Le contrôle positif sur le lot a eu lieu dans le cadre du plan de surveillance de la Direction générale de l’alimentation sur les E. coli pathogènes, qui dépend du ministère de l'Agriculture. « On est surpris parce que tous nos contrôles internes sont conformes », explique Alexandra Fleury, responsable qualité chez Socopa Viandes.

« On a déjà énormément de mesures préventives en place à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la réception des animaux vivants jusqu’à la fabrication des steaks hachés, et on pense que ce plan est très efficace. Après, le risque zéro n’existe pas », a-t-elle ajouté.

Socopa dit avoir procédé à des contrôles supplémentaires sur le lot incriminé, et les lots adjacents, qui se sont avérés « tous conformes ». Selon Socopa, « le résultat positif initial reste totalement isolé ».