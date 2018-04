L'ANSM rappelle un lot de pilules contraceptives Optimizette Gé, soupçonné de contenir des comprimés inefficaces

Des pilules inefficaces sont contenues dans certains lots d'Optimizette Gé (image d'illustration). — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Attention si vous prenez la pilule Optimizette Gé. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) rappelle ce jeudi un lot de ces comprimés du laboratoire Majorelle, dont une boîte s’est avérée non conforme.

C’est une patiente qui a signalé l’anomalie, après avoir remarqué une plaquette différente des autres dans sa boîte. En effet, elles ne contiennent « pas de principe actif contraceptif ». L’agence certifie qu’il n’y a aucun risque de santé pour les patientes, à part celui de prendre une pilule inefficace et donc de tomber enceinte.

Comment reconnaître l’anomalie ? « Les pilules non conformes sont facilement reconnaissables. Elles sont conditionnées dans des blisters de 21 comprimés, alors que les comprimés Optimizette Gé 75 microgrammes sont conditionnés dans des plaquettes de 28 comprimés. Le blister anormal contient 21 comprimés. Le blister normal contient 28 comprimés. »

La différence entre la pilule anormale à gauche, et normale à droite. - capture d'écran

« Quelques boîtes » concernées, selon le laboratoire

Pour être certaine que votre pilule fait partie du lot incriminé, vérifiez le numéro de série : celui des pilules concernées par une anomalie porte le nunméro 1958550 (péremption 07/2019).

« Selon les laboratoires Majorelle, ce défaut ne concerne que quelques boîtes sur la totalité des 36.700 boîtes distribuées entre le 26 janvier et le 5 avril 2018. Seul le lot 1958550 est visé », précise l’ANSM, qui invite les professionnels de santé et les femmes concernées par la prise de cette pilule à ramener les plaquettes non conformes « dans les plus brefs délais ».

Une autre boîte leur sera échangée gracieusement, ajoute l’organisme de santé. Les femmes concernées par cette pilule inefficace doivent également « se rapprocher de leur médecin pour évaluer le risque de grossesse ». « Dans l’attente de cet échange avec le médecin, et parce qu’il existe un risque de grossesse, vous devez utiliser une méthode contraceptive mécanique (préservatif, diaphragme…) », conseille l’ANSM.

