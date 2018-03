Vous pratiquez la musculation de manière très intensive? Racontez-nous

Le salon du body fitness a fermé ses portes mi-mars à Paris et a rassemblé un peu plus de 45.000 visiteurs uniques. Un engouement qui se traduit également dans la fréquentation des salles de fitness/muscu puisque 5,46 millions de Français s’y sont rendus en 2016 (en hausse de 5 %). Ce boom est par ailleurs très visible sur les réseaux sociaux avec la forte présence de hashtags comme #muscle ou #biceps.

