VIDEO. Endométriose: «J'ai l'impression d'avoir deux poignards plantés dans l'utérus»

A.B., T.L., et O.G.

Julie Saint-Clair, 18 ans, vient de publicer Comment s'épanouir malgré une endométriose. — O. Gabriel / 20 Minutes

À 18 ans, Julie Saint-Clair se bat contre l'endométriose. Une maladie que cette jeune femme blonde et menue a découverte, il y a deux ans, après une crise terrible de contractions pendant ses règles. « Comme si j’avais du feu et des coups de poignard dans le ventre », décrit la jeune-femme. Une IRM a confirmé le diagnostic.

L’endométriose toucherait au moins une femme sur dix. Une fois le diagnostic posé, souvent après de nombreuses années d'errance médicale, beaucoup restent sans solution car il n’existe pas de traitement curatif. Pour faire connaître cette maladie et permettre à celles qui en sont atteintes de trouver des moyens de vivre le plus normalement possible, Julie Saint-Clair a pris la plume pour écrire Comment s’épanouir malgré une endométriose.

Sans édulcorer un quotidien compliqué, elle voulait éviter l’écueil du récit déprimant et anxiogène. Et au contraire, convaincre toutes celles qui perdent espoir qu’on peut trouver en soi bien des ressources.