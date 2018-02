Occitanie: Une quarantaine de cas de rougeole, notamment à Rodez (Pensez au vaccin)

SANTE Alors qu’une jeune femme est morte de la rougeole à Poitiers, une quarantaine de cas ont été détectés depuis le début de l’année en Occitanie, en particulier à Rodez. Les autorités de Santé préconisent plus que jamais le vaccin…

Le virus de la rougeole vu au microscope électronique. — C. Goldsmith - AP - Sipa

Une quarantaine de cas de rougeole ont été détectés en Occitanie depuis le début de l’année.

L’Aveyron est le département le plus touché, suivi de la Haute-Garonne, de l’Ariège, du Tarn, de l’Hérault et du Gard.

Pour l’Agence régionale de Santé, la vaccination est la seule parade.

Une femme de 32 ans, non vaccinée, est morte de la rougeole le samedi 10 février à Poitiers. Ce décès confirme la gravité de l’épidémie qui touche depuis plusieurs semaines la région Nouvelle Aquitaine.

>> A lire aussi : VIDEO. Vaccination contre la rougeole: «Certains parents sont bien plus faciles à convaincre» depuis l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine

Mais le virus, très contagieux, ne connaît pas les frontières administratives. En Occitanie, l’Agence régionale de Santé (ARS) indique qu’une « quarantaine de cas a été détectée en six semaines » alors qu’il n’y en a en général que quelques-uns par an.

Le virus a notamment infecté une vingtaine de personnes - « de jeunes enfants et des adolescents » - à Rodez, ville désormais considérée comme un foyer épidémique. La Haute-Garonne abrite une dizaine de cas, plus disséminés. Le Tarn, l’Ariège, le Gard et l’Hérault sont également concernés.

Pas de traitement existant

« Il est encore possible de juguler ces foyers par une couverture vaccinale », insiste Christophe Garro, responsable de l’unité de veille, alerte et gestion sanitaire à l’ARS Occitanie, relayant l’appel général de la ministre de la Santé.

« Il n’existe pas de traitement contre la rougeole, qui n’est pas une maladie bénigne, rappelle le médecin. La seule mesure efficace est la vaccination. Elle agit dans les 15 jours et peut même s’avérer efficace quand on a été en contact avec un malade ».

La contagion avant les boutons

En Occitanie, la couverture vaccinale chez les jeunes enfants oscille en 60 et 70 % (62 % en Aveyron) alors que la préconisation de l’Organisation mondiale de la Santé est de 95 %. Chez les adultes, le taux de population protégée n’est pas connu. Les personnes âgées de 20 à 40 ans sont les plus susceptibles d’être passées entre les mailles des campagnes de vaccination.

>> A lire aussi : Épidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine: Après un décès, les autorités rappellent que le vaccin est le seul remède

Les symptômes de la rougeole sont une forte fièvre, une toux sèche, un genre de rhinite et parfois une conjonctivite, une puis éruption cutanée. Les porteurs du virus sont contagieux avant de présenter les boutons.