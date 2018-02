VIDEO. Vaccination contre la rougeole: «Certains parents sont bien plus faciles à convaincre» depuis l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine

Le vaccin contre la rougeole. — Clément Carpentier - 20 Minutes

L’épidémie de rougeole a fait une première victime en Nouvelle Aquitaine cette semaine.

Si les centres de vaccinations ne sont pas pris d’assauts, les écoles sont particulièrement surveillées.

Les médecins et pharmaciens observent un assouplissement des réticences à la vaccination avec le retour de la rougeole.

Dans le centre de vaccination médico-scolaire de la rue des nuits à Bordeaux, c’est le calme plat pour l’instant. Malgré le premier décès d'une personne (une femme de 32 ans à Poitiers) contaminée par le virus et une épidémie qui ne cesse de se propager (387 cas de rougeoles détectés en France depuis le 1er novembre 2017), notamment en Nouvelle Aquitaine, l’heure n’est pas encore à la panique.

>> A lire aussi : Bordeaux: Seize cas de rougeole recensés sur le campus universitaire

« On ne vaccine pas plus qu’avant l’épidémie en revanche, on a plus d’appels pour avoir des informations sur cette maladie qui réapparaît », nous explique Marie Decroix, le médecin de ce centre après quelques consultations matinales.

« De plus en plus de parents viennent vérifier s’ils sont à jour »

Même son de cloche chez une autre Marie, la pharmacienne. Si elle n’a pas encore eu besoin d’augmenter ses commandes de vaccins pour la rougeole, elle observe que « de plus en plus de gens viennent pour vérifier s’ils sont bien à jour et notamment les parents qui ont des enfants. » À l’image de Catherine qui tente surtout de vaincre un vilain rhume : « Un décès, ça fait toujours réfléchir mais pourquoi s’inquiéter ? La grande majorité des Français est vaccinée. Il ne faut pas s’alarmer. »

À Bordeaux, 86 % de des enfants à l’entrée en primaire sont protégés contre ce virus. Mais attention, ça chute à 70-80 % seulement en Nouvelle Aquitaine alors que pour éviter toute épidémie, il faudrait atteindre un taux de vaccination de 95 % de la population.

>> A lire aussi : Épidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine: Après un décès, les autorités rappellent que le vaccin est le seul remède

Les écoles, le point chaud

D’ailleurs, il n’y a pas de fumée sans feu. Demandez à Marie Decroix. Si dans son cabinet, on ne fait pas la queue, elle n’est pas pour autant en vacances :

« Il y a un vrai surcroît d’activité dans les écoles. On passe notre temps dans les écoles pour tout vérifier. »

Voici le message de l'Ordre national des Médecins reçu par les pharmacies cette semaine. - Clément Carpentier - 20 Minutes

En effet, dès qu’il y a un cas suspect dans un établissement, elle est appelée par celui-ci. En tant que médecin scolaire, elle surveille 38 classes en même temps. Un dispositif qui « rassure un peu » Murielle, maman d’un petit Théo en CP car en ce moment, elle « n’est pas vraiment sereine quand elle laisse son fils avec ses camarades, même s’il est vacciné. »

>> A lire aussi : VIDEO. Rougeole: Agnès Buzyn demande aux personnes non vaccinées de faire un «rattrapage»

Le changement d’attitude de certains parents vis-à-vis de la vaccination

Le plus gros changement depuis le début de l’épidémie, c’est l’attitude de certains parents comme le soulignent le médecin et la pharmacienne. La première a bien remarqué que « ceux qui étaient réticents à propos des vaccins le sont beaucoup moins aujourd’hui. Vous arrivez bien plus facilement à les convaincre. » La deuxième a « senti qu’ils avaient pris peur. C’est bien, il faut une vraie prise de conscience car la situation est grave et inquiétante. »

🔴 #Rougeole : Agnès Buzyn demande aux personnes non vaccinées de faire un «rattrapage» #vaccin https://t.co/VvtCsi9gR3 — 20 Minutes (@20Minutes) February 14, 2018

Marie Decroix qui a vécu un peu la même situation avec des cas de méningite lance avant tout un appel à la pédagogie sur l’épidémie de rougeole : « Je suis accord avec la Ministre de la Santé de pousser les personnes à se faire vacciner mais il faut expliquer pourquoi sans brutaliser. On doit parler de ces maladies qu’on ne connaissait plus. »

>> A lire aussi : VIDEO. Epidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine: «Une course contre la montre» engagée