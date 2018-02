VIDEO. Quand un député Modem relaye une fake news vieille de 40 ans sur un additif alimentaire

HOAX En se basant sur un hoax circulant depuis les années 1970, Richard Ramos a qualifié de « dangereux » et « cancérigène » un acide qu’on trouve dans les agrumes et l’organisme humain…

Invité ce dimanche soir sur le plateau de C Politique pour évoquer son combat contre les abus du secteur de la grande distribution, le député MoDem du Loiret Richard Ramos a qualifié l’additif alimentaire E330 de « toxique », « dangereux » et « cancérigène ».

Problème : l’acide tricarboxylique en question ne présente aucun risque pour l’homme, comme le rappelle Le Parisien. Il s’agit d’une « fake news » qui circule au sujet de la substance depuis les années 1970.

Le tract de Villejuif

Richard Ramos a pourtant affirmé que « c’est l’hôpital de Villejuif qui le dit » en brandissant une copie d’un document anonyme présenté comme preuve de ses accusations (à 7 min 30 dans la vidéo). Mais celui-ci est connu depuis 1976 et s’est vu attribuer le nom de « tract de Villejuif ». Il divise en trois catégories 187 substances utilisées par l’industrie alimentaire. L’E330 y figure dans le groupe des produits « toxiques – cancérigènes » et est présenté comme « le plus dangereux ».

Même si l’acide tricarboxylique est secrété par le corps humain et présent en grande quantité dans les agrumes, la fausse information à son sujet a continué à se répandre, preuve scientifique erronée à l’appui.

Réactions sur les réseaux sociaux

En 1979, le ministère de la Santé et de la Famille a alerté sur cette rumeur prenant une importance grandissante. L’établissement hospitalier du Val-de-Marne a démenti être à l’origine du faux rapport à deux reprises. Et des médias ont été condamnés par la justice pour avoir relayé ce hoax.

Dans mon bouquin, je reviens rapidement sur l'affaire du "citron qui tue" E330 dans le chapitre sur les sources bidons... Rumeurs et hoaxes alimentent le flux de "l'info", sur lesquels se basent moults positions citoyennes/politiques. Pas vrmt surpris de cet énième résurgence. 🙄 https://t.co/kVRbnhtL9C — Florian Gouthière 🤔 (@Curiolog) February 12, 2018

En revanche, parmi des propos très forts et très justes sur le monde agricole, le député Ramos a diffusé une belle fausse nouvelle sur l'E330 qui n'est pas cancérigène. Quant au document de l'hôpital de Villejuif, c'est un faux des années...1970!@CPolF5 — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) February 12, 2018

Le gros craquage d'un député MoDem qui ressort une fausse liste de produits dangereux (dont l'E330, aka acide citrique, aka jus de citron) datant des années 1970.. https://t.co/axYjcmHtAC — Samuel Laurent (@samuellaurent) February 13, 2018

Mais rien n’y a fait. En France, au Danemark et au Royaume-Uni, 7 millions d’Européens auraient eu accès au « tract de Villejuif », d’après une étude publiée en 1990. Dernier en date, le député français n’avait pas souhaité réagir lundi. Sur les réseaux sociaux, journalistes et internautes se sont eux rapidement manifestés pour déplorer le retour de cette « fake news » à la vie dure.