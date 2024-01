Sa nuit a été courte, comme celle de ses agents techniques. Jeudi soir, la maire Nathalie Appéré a constaté avec effroi que quelques centaines d’individus s’en prenaient au centre-ville de Rennes. Réunis pour protester contre la loi Immigration, que le Conseil constitutionnel venait de vider d’une partie de ses textes, les manifestants ont saccagé le centre historique de la capitale bretonne. Ils s’en sont pris à des vitrines de commerces souvent indépendants, ont tagué de très nombreux bâtiments, y compris la mairie et le Parlement de Bretagne, allant jusqu’à retourner une voiture appartenant à une femme en situation de handicap.

Après plusieurs heures de déambulation dans les rues du centre-ville, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser la foule avec des gaz lacrymogènes. La CRS 82 est arrivée à 00h30 alors que le calme était revenu. Aux premières loges, la maire socialiste s’interroge sur l’absence de réaction des forces de l’ordre.

Nathalie Appéré, quel regard portez-vous sur ces dégradations commises dans le centre-ville ?

Je suis en colère, très en colère même. J’ai passé une grande partie de la nuit au sein d’une cellule de crise. Nous avons pu coordonner l’intervention de nos services après 1h30 cette nuit quand le calme était revenu. Je me suis rendu dans le centre-ville ce matin et j’ai vu de nombreuses vitrines brisées, des bâtiments publics dégradés. Je me demande qui peut se lever le matin avec l’envie de prendre une barre de fer pour s’en prendre à des biens. Il y a une jubilation dans la dégradation, une envie de casser. C’est insupportable. Ces gens veulent semer le chaos. C’est un scénario que l’on a tellement connu par le passé. Ce sont toujours les mêmes. Je n’en peux plus. Les Rennais n’en peuvent plus.

Des commerces du centre-ville de Rennes ont été saccagés jeudi soir lors d'un rassemblement contre la loi Immigration. Des vitrines ont été brisées et des tags recouvrent les bâtiments. - C. Allain/20 Minutes

Vous critiquez aussi le temps d’intervention des forces de l’ordre…

Je veux comprendre, comme tous les Rennais, pourquoi on a laissé faire. Il y a un délai insupportable d’au moins une heure pendant lequel des groupes ont pu tout casser. Comment est-ce possible ? Les autorités doivent en rendre compte aux Rennais. Cela faisait quelques jours qu’on voyait les prémices d’une action. Il y avait eu une tentative d’intrusion à la mairie mercredi, une autre à la CAF, des blocages à l’université.

Ce rassemblement était annoncé, on le savait et on avait alerté la préfecture. Personne ne peut dire que ce n’était pas prévisible. Alors comment peut-on avoir plusieurs centaines d’activistes qui déambulent dans les rues de Rennes ? Quelle anticipation ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? J’ai appelé le préfet jeudi soir quand j’ai vu que la situation partait en tension. Je lui ai dit : « Ne laissez pas faire ça ! » On m’a répondu : « Oui, oui, on va intervenir. »

Ce que j’attends maintenant, c’est que l’on procède à des interpellations et qu’il y ait des condamnations. La place de ces gens est devant les tribunaux. Ils ne cherchent que le chaos.

Manif contre la #LoiImmigration à #Rennes : premiers tirs de lacrymo devant l'hôtel Dieu pic.twitter.com/4RlARrCOJq — Actu Rennes (@Rennes24) January 25, 2024





Un nouveau rassemblement est annoncé ce vendredi soir. Le redoutez-vous ?

La manifestation contre la loi Immigration prévue ce soir a été déclarée, ce qui n’était pas le cas du rassemblement d’hier [jeudi soir]. Compte tenu de ce qu’il s’est passé hier, j’en appelle aux organisations qui prévoient ce rendez-vous. Je suis très attachée à la liberté de chacun de s’exprimer mais je pense qu’un rassemblement statique sur l’esplanade de Gaulle serait plus facile à encadrer. Une manifestation dans le centre-ville ne serait pas opportune après ce qu’il s’est passé. Ce sera ensuite au préfet de décider si ce rassemblement doit se tenir.