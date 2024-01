Le fabricant Siemens Mobility refusant de la nommer, et même d’expliquer à quoi elle sert, on l’avait baptisée Jennifer. Jennifer la pièce mystère qui a causé une panne géante sur la ligne B du métro rennais, à l’arrêt forcé pendant « au moins trois mois. » Mardi, lors d’une conférence réunissant Rennes Métropole, Keolis et Siemens, on avait tout de même appris que la pièce incriminée était intégrée à « un bloc mécanique » et que tout l’ensemble du bloc, fixé sur chacun des quatre « bogies » que compte une rame, allait devoir être changé. Soit cent pièces au total à réparer sur les 25 rames de la ligne B du métro.

Voilà pour les explications de Siemens qui n’avait pas voulu s’épancher sur cette pièce. « Je ne suis pas certain que cela intéresse les gens », avait estimé Stéphane Bayon de Noyer, responsable de Siemens Mobility. Un arrêté de la préfecture d’Ille-et-Vilaine publié vendredi et repéré par Le Télégramme vient toutefois apporter un nouvel éclairage sur la panne du 3 janvier qui a plongé des dizaines de milliers de voyageurs dans la galère. L’incident pourrait ainsi être lié à un simple écrou selon un rapport de l’exploitant qui indique « qu’il n’est pas prévu d’exploitation de la ligne B tant qu’une explication et une solution permettent de garantir le non-desserrage de l’écrou de pivot des rames. »

Un « déguidage de la rame » lors de la première panne en novembre

Cité dans le même arrêté, le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), qui dépend du ministère des Transports, souligne aussi que « l’événement du 3 janvier 2024 nécessite des investigations et des reprises potentielles de conception des matériels roulants vis-à-vis des fixations des pivots de guidage des essieux. »

Quant à la première panne du 18 novembre, qui avait causé plus d’un mois d’arrêt du service, l’arrêté préfectoral mentionne « un déguidage de la rame Neoval n°56 » sans donner plus d’explications sur les raisons qui ont conduit à cet incident et à l’incendie qui s’en est suivi dans un local électrique du garage atelier. On ignore donc si les deux pannes sont liées. Seules de longues investigations permettront d’y voir plus clair dans cette galère.