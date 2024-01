Il n’a jamais voulu donner son nom. Nous l’appellerons donc « Jennifer », la pièce mystère. Grosse comme le poing d’une main et faite de métal, cette fameuse pièce peut se targuer d’avoir mis à l’arrêt la ligne B du métro de Rennes. Occasionnant au passage une belle galère pour des milliers d’usagers. S’il a reconnu que Jennifer était bien à l’origine de la panne qui frappe la capitale bretonne, le responsable de Siemens Mobility a refusé de décliner l’identité de la pièce incriminée. Accusée oui, mais pas encore coupable. « Je ne suis pas certain que cela intéresse les gens », a estimé Stéphane Bayon de Noyer avant d’être bombardé de questions sur la fameuse pièce mystère.

Le 3 janvier, la petite Jennifer s’est mise à chauffer et a fini par casser, occasionnant un arrêt d’urgence de la rame numéro 56 de la ligne B. « Le dispositif de sécurité a fonctionné. Aucun voyageur n’a été mis en danger », assure Stéphane Bayon de Noyer. Un aléa qui pourrait être un cas isolé mais qui est intervenu un mois et demi après un premier freinage d’urgence ayant occasionné un court-circuit, puis un incendie et paralysé la ligne B pendant un mois. Cette fois, il faudra patienter un peu plus longtemps. Au moins trois mois « dans la version la plus raisonnable et la plus optimiste », a assuré Siemens ce mardi.

On aurait bien aimé vous montrer la pièce mystère mais on ne sait pas à quoi elle ressemble. Alors on vous a mis une vue de la ligne B qui roule. Un phénomène rare ces dernières semaines. - C.Allain/20 Minutes

Les deux pannes sont-elles liées ? Pour l’heure, le lien n’est pas établi et il faudra attendre les résultats de longues expertises pour le savoir. En attendant d’en savoir plus, Rennes Métropole, Keolis et Siemens ont décidé de toutes les changer, occasionnant un arrêt prolongé. « Nous ne savons pas encore tout mais l’origine de la difficulté, nous la connaissons désormais », a fait savoir Nathalie Appéré en référence à Jennifer. La maire a rapidement précisé que ce problème n’avait « rien à voir » avec les soucis de galets de guidage qui avaient entraîné le report de l’ouverture de la ligne B en 2022.

4 bogies x 25 rames = 100 Jennifer

Mais à quoi elle sert Jennifer ? Et bien, on ne sait pas exactement. A force de poser des questions, nous avons pu apprendre qu’elle était intégrée à « un bloc mécanique » et que c’est bien l’ensemble du bloc qu’il allait falloir changer. Ce fameux ensemble est lui fixé sur chacun des quatre « bogies » que compte une rame. Le « bogie », ce n’est pas une danse mais un chariot sur lequel la rame est posée et qui vient faire le lien avec le système de guidage au sol. Eux ne seront pas changés dans leur entièreté. Seuls Jennifer et ses potes du bloc mécanique seront remplacés, soit 100 opérations de montage et de remontage à effectuer à Rennes.

En fait, peut-être que Matić habite à Cesson. Il prenait la ligne b pour aller à la Piverdière. Trop saoulé par la panne, le mec. Il préfère se casser. #srfc #Rennes — YohannB (@YoB79) January 9, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





La question qui se pose, c’est de savoir pourquoi la pauvre Jennifer a déjà lâché, moins d’un an et demi après la mise en service de la ligne ? Et s’il faudra la remplacer, encore et encore ? « Les rames ont déjà parcouru 200.000 kilomètres. Nous mesurons parfaitement les conséquences mais cela peut faire partie des aléas auxquels un industriel doit faire face », a assuré le directeur de projet de Siemens Mobility. En remplaçant toutes les pièces mystères, le constructeur s’achète du temps. Pendant que ses rames circuleront, il pourra tranquillement analyser le pourquoi de cette usure.

La collectivité ne paiera pas, Siemens oui

L’autre question qui brûlait les lèvres de la horde de journalistes présents, c’est de savoir qui allait payer la note. Sur ce point, la maire Nathalie Appéré a été claire. « La collectivité ne va pas prendre en charge l’investissement du remplacement du matériel », qui devrait donc être assumé par Siemens. La métropole devra cependant se passer de recettes de billetterie, le réseau Star étant moins utilisé en l’absence de la ligne B. Même si bon nombre d’usagers se replient sur les bus de substitution, d’autres ont préféré marcher, pédaler ou reprendre leur voiture. Tous s’impatientent déjà de voir les techniciens de Siemens régler le problème. « Donne-moi le temps », leur répond Jennifer.