Ils sont chargés de traquer les nuisances qui pourrissent le quotidien des habitants. Depuis le 1er janvier, dix-sept agents composant la nouvelle brigade anti-incivilités patrouillent dans le centre-ville et les quartiers prioritaires de Rennes. La plupart étaient auparavant agents de la surveillance de la voie publique, chargés de contrôler le stationnement. Mais cette mission étant gérée par les fameuses voitures Lapi, ils s’assurent désormais du respect de l’espace public.

Et autant dire qu’ils auront du boulot quand on voit les dépôts sauvages qui s’amoncellent dans certains quartiers avec des matelas, du mobilier et divers objets balancés à même la rue. « Ils sont là pour rappeler les règles de vie commune, faire de la médiation mais aussi pour verbaliser le cas échéant », indique la maire Nathalie Appéré.

135 euros pour un pipi sauvage ou un mégot jeté par terre

Présente sur le terrain du lundi au samedi de 7h30 à 19 heures, la brigade anti-incivilités aura également dans son viseur les gros dégueulasses qui urinent en pleine rue, balancent leurs mégots par terre ou ne ramassent pas les déjections de leur chien. Pour eux, l’amende sera de 135 euros et la note pourra même grimper jusqu’à 1.500 euros en cas de dépôt sauvage.

Les agents seront également chargés de sanctionner les nuisances sonores, l’affichage sauvage, le stationnement gênant ou tout comportement inapproprié en pleine rue. Mais contrairement aux policiers municipaux, ils ne pourront pas procéder à un relevé d’identité en cas d’infraction.