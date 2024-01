La joie aura été de courte durée. Après une brève reprise en décembre suite à une panne géante et un incendie, la ligne B du métro de Rennes est de nouveau arrêtée. Et autant être francs, cela risque de durer un moment, voire un long moment. Ce mardi, Rennes Métropole, Keolis et Siemens Mobility ont annoncé que le trafic de la deuxième ligne de métro serait suspendu pendant plusieurs mois. Un temps « de l’ordre du trimestre », a précisé la présidente de la métropole. « Trois mois, c'est la version la plus raisonnable, la plus optimiste », a ajouté Stéphane Bayon de Noyer, directeur du constructeur Siemens Mobility.

Nathalie Appéré a fait savoir que c’était bien la rupture d’une petite pièce située sur la bogie (le chariot faisant le lien entre la rame et le guidage au sol) qui était à l’origine de cette deuxième panne. « Des expertises sont en cours pour comprendre pourquoi et comment », a ajouté la maire, qui s’est dite « consciente » de l’impact pour les usagers. « C’est un coup dur pour les habitants. » Longuement interrogé sur les incidents récents, le directeur de Siemens Mobility a précisé que le lien entre les deux pannes n'étaient pour l'heure pas établi.

Pendant trois mois, le constructeur va donc devoir changer chacun des quatre blocs mécaniques installé dans les bogies des 25 rames, soit 100 ensembles à monter et démonter. « C'est un choix raisonnable qui a été fait. Les rames ont roulé 200.000 km, nous avons préféré tout remplacer », précise le patron de Siemens Mobility.

Deuxième panne en quelques semaines

Cette deuxième panne s’est produite le 3 janvier après un nouveau freinage d’urgence opéré par l’une des rames automatiques. Qualifié « d’incident majeur » par les responsables du réseau Star, cet arrêt est le deuxième en quelques semaines. Inaugurée en septembre 2022, la ligne B avait pourtant passé une première année sereine, dépassant même ses prévisions en embarquant jusqu’à 110.000 voyageurs par jour avant le gros coup d’arrêt subi en fin d’année.

Metro ligne B Rennes : je me demande s'ils n'ont pas acheté une technologie tellement "de pointe" qu'elle n'est pas rôdée ; le essuient les plâtres.

Essayeurs précoces, ça s'appelle. Vous essayez, vous débuguez et vous gagnez un T-Shirt !

Le 18 novembre, un incendie s’était déclaré dans un local électrique du garage atelier, occasionnant plus d’un mois d’arrêt du service. Une grosse galère pour des milliers d’habitants de la métropole rennaise, occasionnant en plus d’importants embouteillages.

D’après Keolis et la métropole, l’incendie aurait pu être causé par un court-circuit provoqué par le freinage d’urgence d’une rame potentiellement défaillante. La rame en question avait été retirée du carrousel. D'après Siemens, la pièce ayant créé le court-circuit n'est pas la même que celle qui a cassée le 3 janvier. Ce qui ne veut pas dire que les deux incidents ne sont pas liés. De nombreuses expertises sont encore à mener.