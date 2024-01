Vous avez aimé la fin d’année 2023 sur le réseau Star ? Alors vous allez adorer début 2024. Déjà lâchée par sa ligne B pendant un mois en novembre et décembre, la société Keolis Rennes doit de nouveau faire face à une panne de son deuxième bébé. Depuis le 3 janvier et « un incident majeur » survenu à 7h20 sur une rame, la ligne B est arrêtée, au grand dam de ses habitués, qui venaient tout juste de la retrouver. Quand sera-t-elle réparée ? On l’ignore pour l’heure. Mais Keolis prévient d’ores et déjà qu’elle ne sera pas rétablie pour la rentrée.

Une ligne de bus relais mise en place

Après l’incident survenu entre la station Saint-Jacques-Gaîté et la Courrouze, la rame avait été immobilisée pour être auscultée par les services de Keolis et de Siemens Mobility. Rapatriée au garage atelier, la rame fautive fait toujours l’objet d’investigations qui dureront plusieurs jours. « Elles sont nécessaires pour pouvoir comprendre la nature de l’incident et déterminer quand les conditions seront réunies pour reprendre l’exploitation commerciale », prévient Keolis dans un communiqué.

En novembre, un incendie avait sérieusement endommagé un poste d'alimentation électrique de la ligne B du métro à Rennes, occasionnant une indisponibilité de plus d'un mois. - Keolis

Pour compenser l’arrêt du nouveau métro, l’exploitant a remis en place une ligne de bus relais, qui dessert les stations de la ligne B sur toute l’amplitude horaire de service du métro, avec un départ toutes les douze minutes en journée. Les autres ajustements prévus seront communiqués ce vendredi sur le site du Star.

Le 18 novembre, un incendie s’était déclaré dans un local technique du garage atelier. Un court-circuit généré après un freinage d’urgence d’une des rames serait à l’origine du sinistre, qui avait provoqué l’arrêt du service pendant un mois. La rame en question avait été isolée, mais le métro avait pu reprendre normalement le 22 décembre.