On sentait les équipes fébriles au moment d’annoncer leur intention de redémarrer la ligne B du métro de Rennes le 18 décembre. Parce que les dégâts causés par l’incendie du 18 novembre sont importants. Parce que le système automatisé est très technique. Parce qu’on ne peut pas remettre en marche un métro transportant 100.000 personnes par jour en un claquement de doigts. Ce vendredi, les équipes de Keolis ont donc dû annoncer qu’il y aurait un peu de retard quant à la réouverture. La ligne B devrait finalement pouvoir redémarrer au mieux vendredi prochain, le 22 décembre, sous réserve de la validation des services de l’Etat. « On ne maîtrise pas tout », prévient Matthieu Theurier, élu aux transports à Rennes Métropole. Cependant, l’architecture électrique a été réparée et les premiers tests sont en cours. Dès ce jeudi soir, les premières rames circuleront à vide sur le réseau.

Une « marche à blanc » sera organisée par les équipes de Keolis et de Siemens Mobility le samedi 16 et lundi 18 décembre. Si tout fonctionne bien, un dossier sera alors soumis à un organisme qualifié agréé, qui rendra sa décision « sous deux jours », selon le directeur général de Keolis Rennes Ronan Kerloc'h. Il appartiendra alors au Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) de donner son feu vert pour la réouverture aux voyageurs. Ce « tampon » ne pourra être délivré avant le jeudi 21 décembre.

Les causes de l'incendie toujours pas claires

Victime d’un incendie dans un poste électrique du garage-atelier de Saint-Jacques-de-la-Lande, le métro automatique mis au point par Siemens Mobility avait dû être arrêté d’urgence. Pour l’heure, l’origine du feu n’est pas encore connue. Il n’est pas impossible qu’un freinage d’urgence réalisé sur la ligne en soit la cause. D’après des voyageurs embarqués à bord de la rame victime de ce freinage, le métro aurait tangué, se balançant d’un côté et de l’autre, avant de s’immobiliser, rapporte Le Télégramme.

Un incendie a sérieusement endommagé un poste d'alimentation électrique de la ligne B du métro à Rennes, occasionnant une longue indisponibilité. - Keolis

Ce vendredi, le directeur de Keolis Rennes a précisé les causes de cet incendie lourd de conséquence. Il apparaît qu'un élément situé dans le troisième essieu de la rame ayant subi le freinage d'urgence soit entré en contact avec une barre de traction du métro. Un court-circuit électrique se serait produit et aurait pu déclencher un début d'incendie. Une version qui doit être confirmée a rappelé une intervenante de Siemens Mobility.

Une grève prévue ce samedi

Les équipes de Keolis et de Rennes Métropole avaient envisagé une réouverture de la ligne B le 18 décembre, expliquant devoir réparer rapidement puis mener des tests et une « marche à blanc » avant que l’État ne donne son feu vert pour relancer le transport des voyageurs. Depuis cet incident, le réseau Star a renforcé son offre de bus afin de compenser l’arrêt de la ligne B. Insuffisant cependant pour tout solutionner. Plombé par quelques arrêts inhabituels sur la ligne A, le réseau Star fait l’objet d’un préavis de grève lancé par les syndicats Unsa et CFDT. Les premières perturbations sont attendues samedi.

