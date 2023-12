Il a tout reconnu. Interpellé « discrètement » le 6 décembre dans l’enceinte du plus grand lycée de Bretagne, cet élève inscrit en seconde au lycée Bréquigny semble bien être celui à l’origine de la fausse alerte à la bombe envoyée le 4 décembre au proviseur de l’établissement rennais. Le 5 décembre au matin, l’ensemble des 3.500 élèves et 500 membres du personnel devaient être évacués, par crainte de la présence d’un engin explosif qui n’existait pas.

Saisie de l’enquête, la police judiciaire a fini par identifier l’auteur de ce mail écrit en arabe et en français qui était accompagné d’une photo d’un engin explosif mais aussi de photos de prisonniers de l’État islamique et d’un drapeau de Daesh. L’analyse du smartphone et de l’ordinateur de cet adolescent montrait d’ailleurs qu’il se rendait régulièrement sur un site diffusant notamment des scènes de décapitation perpétrées par Daesh, rapporte le procureur de la République de Rennes. Interrogé sur sa potentielle radicalisation, l’adolescent niait toute adhésion à l’islam radical mais reconnaissait être l’auteur du mail d’alerte. « Il expliquait l’envoi des menaces au lycée Bréquigny par sa colère suite au refus de sa mère d’accepter un changement d’orientation de sa formation et sa volonté d’éviter un cours de français où ses résultats sont médiocres », précise le procureur Philippe Astruc.

Présenté à un juge des enfants, l’adolescent sera jugé en février pour menace de mort ou d’atteinte aux biens et divulgation d’informations fausses afin de faire croire à une destruction dangereuse. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction de fréquenter l’établissement scolaire.

Depuis le 19 septembre, 85 fausses alertes à la bombe ont été enregistrées pour le seul ressort du parquet de Rennes, visant surtout des établissements scolaires, de cinémas ou l’aéroport. Trois personnes ont été interpellées.