C’est un lieu de respiration pour toutes celles qui ont le souffle coupé. A Rennes, la maison des femmes Gisèle Halimi vient combler un vide. Déjà engagée contre la lutte contre les violences faites aux femmes, la capitale bretonne ne disposait pas de lieu d’accueil pour toutes les femmes souffrant des coups ou du diktat de leur conjoint. Ouvert ce jeudi sur le site de l’Hôpital Sud, au Blosne, cet espace d’accueil de jour ne proposera pas d’hébergement mais se veut davantage comme « un lieu thérapeutique et de ressources » piloté par le CHU de Rennes et l’Asfad, association d’accompagnement des femmes victimes de violences.

La structure sera dotée de trois unités : l’une consacrée aux violences et situations de harcèlement ou d’inceste, une autre réservée aux mutilations sexuelles et la dernière centrée sur la santé sexuelle et les interruptions volontaires de grossesse avec la possibilité pour les femmes d’être accompagnées dans leur avortement. Ce cocon offre des espaces de vie et de repos et permet aux femmes victimes d’y déposer des affaires, d’y laver leur linge ou de se faire à manger. « Il faut que ce soit sécurisant, confortable et agréable pour permettre à ces femmes de se reconstruire », soulignait récemment la directrice générale de l’Asfad.

En France, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint en 2022. Environ 244.000 victimes de violences conjugales, essentiellement des femmes, ont été reçues par les forces de l’ordre. Un chiffre en hausse de 15 % par rapport à 2021, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.