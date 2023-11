La semaine s’annonce pour le moins galère dans les transports à Rennes. A l’arrêt depuis samedi soir suite à un incendie qui s’est déclaré un peu avant 19 heures sur un poste électrique d’alimentation du garage atelier, la ligne B du métro ne reprendra pas du service ce lundi. Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, Keolis annonce que le trafic va être interrompu « pendant plusieurs jours. »

🔴 Perturbation majeure sur le réseau Lundi 20/11 :

- la ligne b ne circule pas

- les lignes de bus 32, 34, 10, 12, 159ex et la navette centre-ville ne circulent pas.

Une ligne bus relais circulera entre 6h00 et 00h35, passages toutes les 5 minutes environ. — STAR en direct (@STARendirect) November 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Si l’incendie a été rapidement maîtrisé, « les dégâts matériels occasionnés sont importants », précise l’opérateur. « Des défauts de communication entre certains équipements électriques et le poste de commandement centralisé ont également été constatés ainsi qu’un freinage d’urgence sur un train », poursuit Keolis, qui ignore pour l’heure « les causes de l’incendie » et « si ces événements sont liés. »

Des bus relais mis en service

Pour faire face à cette énorme panne sur la ligne B du métro rennais, l’offre de bus relais va être renforcée dès ce lundi matin entre les stations Saint-Jacques-Gaîté et Cesson-ViaSilva avec des bus qui circuleront toutes les cinq minutes et 25 véhicules supplémentaires qui seront mis en service.

Conséquence de ce redéploiement, les lignes 32, 34, 10, 12, 159ex et la navette du centre-ville seront supprimées. « Nous invitons les usagers qui le peuvent à privilégier les modes doux pour se déplacer dans Rennes dans les jours à venir », prévient Keolis, qui va mobiliser une cinquantaine d’agents dès lundi matin sur le terrain pour informer et guider les usagers.