Pour la seconde année de suite, il n’y aura pas de feu d’artifice le soir de la Saint-Sylvestre sur la place de l’Hôtel de ville de Rennes. L’an dernier, ce sont les conditions météorologiques qui avaient contraint la municipalité à annuler le spectacle pyrotechnique.

Pour fêter le passage à 2024, la ville a cette fois décidé de remplacer le feu d’artifice par un DJ set, avec aux platines DJ Ced, pour ambiancer la foule jusqu’au décompte. La fête se poursuivra ensuite au Liberté avec le bal-concert.

🎄 Vous avez rendez-vous avec la magie de #Noël à #Rennes avec un programme varié d’animations pour les fêtes de fin d’année !



L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour le reste, la capitale bretonne proposera peu ou prou le même programme d’animations pour les fêtes de fin d’année. Le coup d’envoi sera donné le samedi 2 décembre avec une déambulation musicale qui partira de la Criée pour rejoindre la place du Parlement pour le lancement des illuminations. Avant cela, le marché de Noël s’installera sur le mail Mitterrand à partir du 24 novembre et jusqu’au 31 décembre.

Le traditionnel spectacle de projections sur la façade de la mairie sera également au menu des festivités du 22 décembre au 7 janvier. Toujours aux manettes, la société Spectaculaires proposera un spectacle intitulé « La liste de mes envies » qui sera projeté toutes les vingt minutes chaque soir. On n’oublie pas non plus la fameuse boîte aux lettres du Père Noël, qui sera installée sur la place du Parlement du 2 au 20 décembre.