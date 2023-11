Trois résidents sont décédés dans un Ehpad à Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), a indiqué à l’AFP la directrice de l’établissement, Marie-Christine Hosquet-Barrière, et des analyses sont en cours pour savoir si ces décès pourraient être la conséquence d’une intoxication alimentaire.

« Trois personnes sont décédées » et « une personne hospitalisée », a-t-elle dit, confirmant une information des journaux Le Pays malouin et Ouest-France. Dans la nuit de lundi à mardi, 41 résidents de cet Ehpad, qui accueille 70 personnes, et une salariée, ont été malades avec des symptômes qui ont perduré pendant 48 heures, a précisé Marie-Christine Hosquet-Barrière. Des prélèvements ont été effectués sur des repas, qui sont fournis par un prestataire extérieur, et les résultats des analyses devraient être connus mercredi, a précisé la directrice de l’Ehpad.