Le rendez-vous a vu le jour en 2019. Chaque automne, le Carré Rennais, l’association des commerçants et artisans rennais, invite ses adhérents à animer le centre-ville pour « le rendre toujours plus attractif, agréable et vivant. » La cinquième édition du festival « Rues Vivantes » se tient ce samedi avec plus de 150 commerçants qui proposeront des dégustations, des animations et des ateliers dans leurs boutiques du centre-ville.

Tout au long de la journée, des déambulations auront également lieu dans le cœur de la capitale bretonne avec la présence d’échassiers, de percussions brésiliennes et d’un DJ à vélo. Pour attirer le plus grand nombre, les transports en commun seront gratuits. Malgré la demande formulée par le Carré Rennais, cette gratuité avait été refusée par la ville pour la grande braderie annuelle du 28 juin et pour le premier week-end des soldes d’été.

L’association des commerçants et artisans rennais aimerait également que les bus et le métro soient gratuits chaque week-end, une mesure déjà mise en place à Montpellier, Nancy et Nantes. Histoire d’inciter les clients à revenir dans un centre-ville qui souffre comme les autres. « Pas forcément pour consommer mais pour se promener, déambuler », nous confiait en juin Laurence Taillandier, présidente du Carré Rennais. Mais pour l’heure, cette gratuité le week-end n’est pas à l’ordre du jour dans la capitale bretonne.