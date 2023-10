Le modèle n’est clairement plus adapté. Longtemps cantonnée à un grand rectangle de bitume, la cour d’école doit se réinventer. A Rennes, cela fait plusieurs années que le chantier de transformation a démarré notamment par l’adaptation des équipements sportifs. Jugés comme trop genrés, les terrains de foot avaient tendance à laisser une place centrale aux garçons, remisant les autres et notamment les filles sur les côtés. Mais il fallait aller plus loin. Lundi soir, le conseil municipal l’a fait en adoptant deux référentiels d’aménagement des cours d’école mais aussi des aires de jeux pour enfants. Objectif affiché : « poser une ambition et un cadre », précise l’adjointe à l’éducation Gaëlle Rougier.

Dans ces documents, les services techniques chargés de transformer les cours trouveront toutes les recommandations édictées en concertation avec les enseignants et les enfants. « Les cours étaient très minérales parce que c’était plus facile en entretien, pour surveiller les enfants et mieux pour préserver les pantalons. Le constat est aujourd’hui partagé que leur appropriation n’était pas la même si l’on était petit ou grand ou un garçon ou une fille. Ce sont des espaces de jeu, de découverte qui doivent permettre à tout le monde de s’épanouir », argumente Gaëlle Rougier.

Un référentiel a été édité par la ville de Rennes pour aménager les cours d'école de manière plus mixte et plus inclusive. - C. Allain/20 Minutes

Dans ce nouveau référentiel, une grande part des efforts sera consacrée à la végétalisation, avec un pourcentage d’ombrage de minimum 30 % qui sera imposé afin de lutter contre les îlots de chaleur et le réchauffement climatique. Le principe de la végétalisation sera même systématique. Chaque aménagement bitumé ou perméable devra donc être justifié.