C’est un bâtiment emblématique que beaucoup de Rennais et de Rennaises connaissent de vue. Mais sans savoir forcément ce qu’il abrite. Situé rue de la Monnaie, à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Saint-Pierre et de la place de Bretagne, l’hôtel d’Artillerie n’accueillait en réalité plus grand-chose. Édifiée à la fin du XVe siècle sur les remparts de la première enceinte médiévale de la ville, cette prestigieuse bâtisse a été tour à tour une école épiscopale, un lieu de fabrication de monnaie et le premier Hôtel de ville de Rennes.

Le bâtiment a ensuite été racheté par l’Armée qui y a installé une école d’artillerie puis un mess des officiers jusqu’à sa désaffectation en 2015. Il surplombe la tour Duchesne, une tour construite en 1444 et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1944 qui est également la propriété de l’État.

Une ouverture au public prévue en 2026

Déclaré inutile au ministère de la Défense, l’ensemble vient d’être vendu vendredi à un consortium d’entreprises pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Les nouveaux propriétaires prévoient de réhabiliter et transformer le site pour en faire un « lieu de vie phare » en cœur de ville. On sait déjà qu’un restaurant et sa terrasse surplomberont les remparts.

Le futur site, qui devrait ouvrir ses portes au public en 2026, proposera également une programmation culturelle avec des expos et des conférences et accueillera les équipes de One Point, un cabinet de conseil en architecture qui fait partie des porteurs du projet.