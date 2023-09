La Direction des routes de l’Ouest avait annoncé vouloir aller vite et elle n’a pas menti. Annoncée pour l’automne, l’ouverture de la voie de covoiturage sera effective « début octobre », annonce la Diro sans en préciser la date exacte. Déjà ouverte aux transports en commun depuis le mois de janvier, la voie a été aménagée sur la bande d’arrêt d’urgence de la RN137 sur une portion de quatre kilomètres entre Chartres-de-Bretagne et la rocade de Rennes. Grâce à la loi Climat et résilience, les collectivités ont l’autorisation d’y recevoir les personnes pratiquant le covoiturage. Notez que des radars contrôlant le nombre d’occupants à bord des voitures seront également installés.

En attendant la mise en circulation, de nouveaux travaux vont être menés en bordure de la quatre voies, générant la fermeture de la portion chaque nuit de 21 heures à 5 heures du matin jusqu’au 29 septembre (hors week-ends). La voie réservée aux transports en commun sera également fermée le temps des travaux, pouvant provoquer un allongement des temps de parcours. La mise en place de cette voie dédiée avait permis d’abaisser le temps de trajet en bus de quatre à cinq minutes en moyenne, et parfois jusqu’à 9 minutes quand les bouchons étaient les plus intenses.

Cette nouvelle voie ouverte au covoiturage vise à lutter contre le phénomène de la voiture solo, source d’embouteillages et de pollution aux heures de pointe. En France, plus de 85 % des automobilistes roulent seuls dans leur voiture le matin, selon une étude publiée par le gestionnaire d’autoroutes Vinci. A Rennes, on parle même de 103 personnes pour 100 voitures sur la rocade. Une dizaine de villes françaises ont déjà ou vont adopter ces mêmes voies de covoiturage.