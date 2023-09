La facture ne sera plus la même dans les prochains mois. A compter du 8 janvier 2024, la ville de Rennes va revoir entièrement son système de tarification des activités périscolaires et extrascolaires. L’actuelle grille, en vigueur depuis 2011, reposait sur un système par tranches, avec 13 tranches différentes en fonction du revenu des parents. Pas très lisible, ce système « ne fonctionnait plus très bien car la majorité des familles se concentrait dans seulement trois tranches », souligne Matthieu Theurier, nouvel adjoint aux finances.

Votée ce lundi soir au conseil municipal, la nouvelle tarification se veut « plus solidaire et équitable », avec un taux de participation qui sera calculé pour chaque famille en fonction de son quotient familial.

Plus de gagnants que de perdants

Comme à chaque fois, il y aura bien sûr des gagnants et des perdants. Mais plus de gagnants, selon Matthieu Theurier, qui estime que « 55 % des familles rennaises verront le tarif de la cantine baisser » et « 60 % pour le centre de loisirs. » Le nouveau système de tarification fixera aussi un tarif plancher à 30 centimes d’euros pour le repas du midi (contre un euro auparavant) et un tarif plafond à 6,90 euros (contre 6,13 euros jusqu’à présent).

Pour aider les familles à y voir plus clair sur leur prochaine facture, la ville de Rennes a mis en ligne un simulateur des tarifs. Autre nouveauté pour 2024, la facture sera également adressée mensuellement et non plus par période. Les parents recevront donc l’an prochain dix factures contre sept actuellement.