Il n’y a pas que sur la rocade que ça bouchonne en cette période de rentrée à Rennes. A peine revenus de vacances, les étudiants doivent déjà se farcir une longue file d’attente pour accéder au restaurant universitaire L’Astrolabe, en plein cœur du campus de Beaulieu. « Il y avait déjà la queue l’an dernier mais c’est vrai que c’est pire depuis la rentrée », reconnaît Léa.

Ça se passait aujourd'hui à Beaulieu pour aller manger#Rennes pic.twitter.com/aW1iUfNE86 — Gilles RENAULT (@GillesRenault35) September 11, 2023



Cette étudiante en sciences s’estime pourtant chanceuse cette année. « Je termine tous les jours à 11h30 ou à 13 heures et il y a un peu moins de monde à cette heure », indique la jeune femme. Pour ceux qui n’ont pas d’autre choix que de déjeuner entre 12 heures et 13 heures en revanche, c’est une autre paire de manches avec très souvent plus d’une demi-heure de queue avant d’enfiler son repas.

Le plus grand resto U du campus fermé pour travaux

Sur le campus de Beaulieu, la situation n’est bien sûr pas nouvelle. Mais elle s’est encore dégradée avec la fermeture pour travaux cet été de L’Étoile, le plus grand resto U du campus. « Mais on a exactement le même volume de distribution qu’avant, à savoir 4.000 repas », répond le Crous, qui a rénové le restaurant L’Astrolabe et ouvert celui de l’Insa aux autres étudiants. L’université de Rennes a également décidé en cette rentrée de réduire les temps de cours pour offrir plus de temps aux étudiants pour manger.

Une initiative qui tarde pour l’heure à porter ses fruits. « Je ne nie pas ces files d’attente », reconnaît David Alis, président de l’université, promettant de travailler avec le Crous à « des ajustements ». Avec l’objectif de « réduire à 10 ou 15 minutes » le temps d’attente.