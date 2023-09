Les panneaux étaient installés depuis quelques jours aux différentes entrées de la ville. Caché par des bâches mal accrochées, le message était déjà partiellement visible. A Rennes, la limitation de vitesse par défaut est désormais de 30 km/h à compter de ce lundi 4 septembre. Dans les rues de la capitale bretonne, les automobilistes devront maintenant lever le pied, dans le but d’apaiser la circulation. Seuls les axes majeurs de Rennes resteront limités à 50 km/h.

Actée en mai, cette décision a évidemment fait bondir bon nombre d’automobilistes. Mais dans les faits, elle ne constitue pas non plus une révolution. D’abord parce que bon nombre d’artères de la capitale bretonne étaient déjà limitées à 30. Jusqu’ici, 75 % des rues étaient concernées par cette vitesse apaisée. A compter de ce lundi, 94 % des rues de Rennes seront ainsi apaisées. « Cela va apporter plus de visibilité car on s’est rendu compte qu’une grande partie des automobilistes ne savaient pas que les rues étaient limitées à 30 km/h malgré les marquages au sol et la signalétique », expliquait en mai Valérie Faucheux, adjointe déléguée aux mobilités et aux déplacements.

Pour prendre cette décision, le conseil municipal s’était également appuyé sur les remontées d’habitants se plaignant du comportement de certains automobilistes. « Beaucoup de riverains nous ont remonté des excès de vitesse dans leurs quartiers », assurait l’élue écologiste. Selon l’association Prévention routière, un piéton a « 95 % de chance de survie lors d’un choc à 30 km/h, 53 % à 50 km/h et seulement 20 % à 60 km/h ».