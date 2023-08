Quelque 120 manifestants ont participé samedi à Carnac (Morbihan) à une marche organisée à la mémoire de menhirs dont la destruction, pour laisser place à un magasin de bricolage, avait déclenché une vive polémique au début de l’été. Le cortège, accompagné d’instruments traditionnels bretons et avec de nombreux drapeaux blancs et noirs aux hermines, transportait un cercueil renfermant cinq faux monolithes, derrière une banderole proclamant : « les menhirs de Carnac en deuil ».

La manifestation, partie des célèbres alignements de menhirs, était organisée par un collectif baptisé « Soulèvement des pierres », constitué après la destruction des monolithes avec pour objectif affiché la « défense du patrimoine historique et environnemental à Carnac ». Ce collectif compte notamment dans ses rangs le navigateur morbihannais Eugène Riguidel, 82 ans, qui était présent samedi et a pris la parole devant le « géant du Manio », le plus grand menhir des alignements.

Une quarantaine de victimes

La polémique avait éclaté début juin quand Ouest-France avait révélé un billet de blog, rédigé par un archéologue amateur de Carnac, affirmant qu’une quarantaine de petits menhirs avaient été détruits dans le cadre du chantier de construction d’un magasin de bricolage. Ces monolithes étaient initialement intégrés dans un muret de clôture recouvert par la végétation, sur un terrain situé à 3 km des alignements de Carnac, dans une zone artisanale et commerciale.

Ils avaient fait l’objet en 2015 d’un rapport de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) qui s’achevait « sur un constat contradictoire » et recommandait « des observations complémentaires » pour certifier leur origine néolithique.

Des menaces de mort

L’annonce de la destruction de ces pierres levées avait valu des insultes et menaces de mort au maire de Carnac, Olivier Lepick, qui avait été placé sous la protection des gendarmes. Le maire avait reconnu « une erreur administrative » tout en assurant que la commune n’en était pas à l’origine et avait appliqué la législation. La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne a de son côté précisé avoir à l’époque « émis une prescription de fouilles au promoteur » du chantier, que celui-ci « n’a pas mise en œuvre ».

La Drac a cependant estimé que « l’atteinte à un site ayant une valeur archéologique n’est pas établie » dans cette affaire. Saisie d’une plainte contre X de l’association Koun Breizh (« souvenir breton ») dénonçant une « destruction volontaire de patrimoine archéologique », le parquet de Lorient a ouvert une enquête à la mi-juin.