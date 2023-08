Elle courrait après depuis des années. En quête d’une reconnaissance internationale, l’université de Rennes a intégré le top 500 du prestigieux classement de Shanghai. Établi depuis vingt ans, ce palmarès dresse un classement des meilleures universités du monde, qui sacre chaque année les plus grosses écuries américaines. Bien loin de Harvard, de Stanford et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui trustent les trois premières places, l’université rennaise se contente d’un fauteuil entre la 401e et 500e place, soit 200 places de mieux que l’an dernier.

Créée le 1er janvier 2023, la nouvelle entité brille notamment dans les domaines des mathématiques, de l’eau et des sciences de la terre. Ce résultat a été souligné par la ministre de l’Enseignement supérieur. Dans un communiqué, Sylvie Retailleau estime que cette distinction « valorise le succès des nouveaux modèles d’universités françaises ».

Rennes-2 n’en fait pas partie

Longtemps éparpillés, les établissements d’enseignement supérieur ont eu tendance à se regrouper pour avancer groupés. C’est le cas dans la capitale bretonne où la nouvelle Université de Rennes regroupe Rennes-1, l’École des hautes études en santé publique (EHESP), l’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSC), l’École normale supérieure de Rennes (ENS), l’Institut national des sciences appliquées de Rennes (INSA) et Sciences po. Souhaitant conserver son nom, l’université Rennes-2 n’en fait pas partie mais affiche le statut « d’associé » à cet établissement public expérimental créé le 1er janvier 2023.

Pour le président de la nouvelle entité, ce bond au classement de Shanghai « est une reconnaissance de la politique de signature scientifique commune », a fait savoir David Alis. Au total, 27 universités françaises ont intégré ce classement de Shanghai. La tricolore la mieux classée est Paris-Saclay (15e).