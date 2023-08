Le Trophée Mac Crimmon. C’est le graal pour les joueurs et joueuses de cornemuses et il se décroche au Festival interceltique de Lorient qui a lieu jusqu’au 13 août. La grande messe bretonne réunit depuis 1980 des spécialistes de musique bretonne, irlandaise et écossaise. Au programme du concours : cinq minutes d’interprétation pendant lesquelles les musiciens sont attendus sur la justesse, le timbre, la technique et la richesse de leur répertoire. Le tout, sous le regard attentif de membres du jury experts de cette grande cornemuse ou « Highland Bagpipe », instrument à vent d’origine écossaise.

L’idée est de les inciter à jouer des répertoires éloignés de leur registre traditionnel, « d’ouvrir de nouveaux horizons, pour que la musique bretonne ne reste pas cantonnée aux seuls Bretons », explique le Breton Patrick Molard, vainqueur des trois premières éditions du concours et aujourd’hui membre du jury.

« On a quand même un peu de notoriété dans le monde des bagadoù »

Après des phases éliminatoires, le concours de grande cornemuse a rassemblé cette année 12 sonneurs (nom donné aux joueurs de cornemuse) d’Ecosse, d’Irlande et de Bretagne, mais aussi des pays aux origines celtes moins connues comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Tous ont été évalués par des notes allant de 0 à 20. Celui qui obtient la meilleure note remporte la somme de 1.320 euros. Et c’est un Ecossais, Stuart Liddell, déjà lauréat en 2018, qui a remporté le trophée de l’édition 2023.

« On ne gagne pas énormément d’argent mais on a quand même un peu de notoriété dans le monde des bagadoù », ces orchestres bretons traditionnels, explique Gwenaël Le Corronc, musicien breton qui se présente au concours depuis 1996.

Le trophée doit son nom aux Mac Crimmon, une famille établie en Écosse de 1570 à 1825. Originaires de l’île de Skye, au nord-ouest de l’Ecosse, les Mac Crimmon sont des sonneurs sur plusieurs générations. Ils sont connus pour avoir composé plusieurs œuvres de Pibroch, une musique traditionnelle du XVe siècle originaire de la région des Highlands.

Dans une épreuve distincte, le Trophée Mac Crimmon honore aussi la gaïta, cette cornemuse originaire de Galice et des Asturies, régions du nord-ouest de l’Espagne. Les sonneurs de cet instrument ibérique doivent interpréter un répertoire de musique bretonne, galicienne et asturienne. Cette année, c’est l’Asturien Jaíme Alvarez Fernández qui s’est imposé.