Vert, orange ou rouge. Trois couleurs scrutées à la loupe par les abonnés au bulletin d’Air Breizh qui détermine chaque jour l’indice de la qualité de l’air dans les principales villes bretonnes. Pour réaliser ses mesures, l’association de surveillance dispose de plusieurs stations disséminées un peu partout dans la région. La dernière, et la plus moderne, vient d’être mise en service à l’entrée du parc du Thabor, le poumon vert du centre-ville de Rennes.

Bardé d’appareils ultra-sophistiqués, « ce super site » mesure les quatre polluants réglementés que l’on retrouve dans l’air ambiant, à savoir le dioxyde d’azote, l’ozone, les particules fines et très fines. « En été, c’est plus l’ozone qui nous intéresse et les particules fines en hiver », souligne Gaël Lefeuvre, directeur d’Air Breizh.

Autant de pesticides en ville qu’à la campagne

Cette station dispose aussi de préleveurs de pesticides lui permettant de réaliser des mesures en zone urbaine, en complément de celle déjà installée dans la commune plus rurale de Mordelles en périphérie de la métropole. « On pense à tort que les pesticides ne sont pas présents en ville mais les valeurs des deux stations sont proches », alarme Yannick Nadesan, élu adjoint à la santé.

A Rennes, deux autres stations, installées le long des boulevards de la Liberté et Laënnec, sont également chargées de mesurer les polluants liés au trafic automobile. Autant de mesures qui, une fois compilées et croisées avec les prévisions météorologiques, permettent ensuite à Air Breizh d’éditer ses bulletins.